Рабинович проиграл суд Левочкину во Франции и потерял более полумиллиона евро

Суд большой инстанции Ниццы (Франция) удовлетворил иск компаний Левочкиных против народного депутата Вадима Рабиновича. Французский суд постановил взыскать с В.Рабиновича как с проигравшей стороны судебные и прочие затраты на сумму более полумиллиона евро.

В решении суда подчеркивается, что В.Рабинович не имел полномочий действовать от имени государства Украина и получать разрешение на временную судебную ипотеку на собственность компаний на территории Франции.

Таким образом, суд указал, что В.Рабинович безосновательного присвоил себе право обращаться в иностранный суд от имени Украины и отменил разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки.

По решению суда, В.Рабинович как проигравшая сторона обязан уплатить народному депутату Юлии Левочкиной и двум компаниям EUR9 тыс. - по EUR3 тыс. каждой. Кроме того, он потеряет около EUR400 тыс., уже уплаченных им за регистрацию безосновательной судебной ипотеки, и дополнительно оплатит все расходы по снятию этой ипотеки.

Представлявший интересы Ю.Левочкиной и ее компаний адвокат Дэн Шефет заявил агентству: "Мы будем требовать от Рабиновича во французском суде компенсации причиненного вреда деловой репутации наших клиентов и понесенных убытков. Допускаю дальнейшее преследование Рабиновича за злонамеренное использование французского правосудия".

По словам адвоката, во Франции отмена разрешения на временную регистрацию судебной ипотеки очень дорогая и суд возложил эти затраты на В.Рабиновича.

"С учетом того, что он уже потерял около EUR400 тыс. уплаченной им пошлины за регистрацию этой безосновательной судебной ипотеки, общие потери господина Рабиновича в результате данного судебного процесса превысят EUR500 тыс.", - сказал Д.Шефет.

В.Рабинович в феврале 2018 года заявил, что решением суда Ницца (Франция) арестована недвижимость народного депутата Сергея Левочкина. По словам В.Рабиновича, за регистрацию временной судебной ипотеки во Франции он заплатил EUR400 тыс. личных средств.

Согласно декларации В.Рабиновича за 2017 год, его доход составил 213 тыс. грн.