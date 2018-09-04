Работа "Крымского титана" будет полностью приостановлена через неделю

Работа "Крымского титана", расположенного в аннексированном Российской Федерацией Крыму, будет полностью приостановлена через неделю. Об этом заявил директор завода Андрей Акулов, сообщают "Крым.Реалии".

По словам Акулова, приостановить деятельность завода за день невозможно.

"Приостанавливаем деятельность предприятия, но сделать это за один день - невозможно, поэтому приостановка будет осуществлена в течение недели. Через неделю ни одна труба дымить не будет, я заверяю всех жителей нашего города (Армянска, - ред.). Процесс начался со вчера", - заявил он.