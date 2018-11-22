Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект No9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата.

Как отметил докладчик по закону, председатель подкомитета по вопросам бюджетной политики и совершенствования положений Бюджетного кодекса комитета по вопросам бюджета Константин Ищейкин, профильный комитет проработал 185 комплексных предложений народных депутатов, из которых 60 были учтены.

Добавим, что комитет ВРУ по вопросам бюджета рекомендовал принять во втором чтении закон No9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, вместе с законом о Госбюджете-2019. Соответствующее решение было принято после почти 11-часового перерыва в работе комитета, сегодня в 4:00.

Напомним, в Украине на следующий год предложили ряд налоговых изменений, касающихся, в частности, акцизов, ставок ренты, НДФЛ.

Как сообщал УНН, 20 ноября в Минфине сообщили, что доработали проект Госбюджета на 2019 год ко второму чтению и направили в Верховную Раду. Его принятие в целом ожидается на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 года Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).

МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.

В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством Бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличения тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами. По материалам УНН