Рада одобрила переход на 3-летнее бюджетное планирование

Верховная Рада в четверг приняла в целом закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного бюджетного планирования" (No8044), которым ввела трехлетнее бюджетное планирование.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", "за" проголосовало 238 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Мы три года работали над тем, чтобы законодательно закрепить цивилизованный подход к бюджетному планированию в государстве. Это - главная реформа в сфере государственных финансов", - прокомментировала это решение министр финансов Оксана Маркарова на сайте ведомства.

Она напомнила, что в пилотном режиме такой подход успешно работал с 2017 года.

Минфин отметил, что принятый закон закрепляет норму, что государственный и гарантированный государством долг не может превышать 60% ВВП, а дефицит госбюджета - 3% ВВП. Помимо того государственные гарантии не будут превышать 3% планируемых доходов общего фонда госбюджета, а предельный объем дефицита госбюджета в законе о госбюджете не может быть больше объем дефицита в Бюджетной декларации.

Глава Минфина подчеркнула, что трехлетнее бюджетное планирование необходимо для обеспечения финансовым ресурсом стратегических приоритетов, а также повышения ответственности распорядителей бюджетов.

В принятом документе Минфин отвечает за составление Бюджетной декларации, определяющей бюджетную политику на последующие три года, и ежегодно совместно с другими главными распорядителями средств госбюджета обновляет ее и подает соответствующий проект Кабмину до 15 мая. Кабмин ежегодно, не позднее 1 июня года, своим постановлением одобряет обновленную Бюджетную декларацию. Парламент, в свою очередь, до 15 июля может принять проект постановления о Бюджетной декларации, которым принять ее к сведению и/или одобрить рекомендации Верховной Рады по бюджетной политике.

"Бюджетная декларация будет содержать общие предельные показатели расходов и предоставления кредитов, предельные показатели расходов и предоставления кредитов главных распорядителей бюджетных средств, а также оценку фискальных рисков", - отмечает Минфин.

Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут трехлетние местные финансовые планы, добавляет финансовое ведомство.

"Принятый закон также предусматривает переход к программно-целевому методу, когда государство финансирует не просто сферы или направления, а достижение конкретных результатов в каждой бюджетной программе", - подчеркнул Минфин.

Новый порядок предполагает, что при рассмотрении Бюджетной декларации в Верховной Раде министры и руководители других органов власти представят свои стратегические цели и будут отчитываться об их достижениях. Основной категорией оценки эффективности бюджетных программ и деятельности распорядителя бюджетных средств будут государственные услуги.

Глава подкомитета по вопросам бюджетной политики и совершенствования положений Бюджетного кодекса Константин Ищейкин, представляя документ, отметил, что в ходе его доработки ко второму чтению было усовершенствовано определение Бюджетной декларации, установлена обязательность финансово- экономического ее обоснования и обнародование вместе со всеми материалами.

По его словам, внесены также правки о необходимости подготовки прогнозов местных бюджетов и их финансово-экономического обоснования.

Помимо того, депутаты отказались от проголосованного в первом чтении запрета на предоставление государственных (местных) гарантий компаниям с задолженность по погашению ранее полученных займов, кредитов банка или бюджетных платежей.

Главное научное управление Рады подвергло критике норму документа, что отбор государственных инвестпроектов осуществляет Межведомственная комиссия, минимум половину которой должны составлять члены парламентского бюджетного комитета, так как это не входит в их полномочия.

Другим замечанием Главного научного управления Рады стало плохо прописанные нормы об установлении административной ответственности, в частности за "представление заведомо недостоверной информации и за "непринятие лицами предусмотренных законодательством мер в сфере управления фискальными рисками". По материалам Интерфакс-Україна