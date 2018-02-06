Рада одобрила создание Кредитного реестра Нацбанка

Верховная Рада Украины одобрила создание Кредитного реестра Национального банка Украины. За принятие такого решения проголосовали 226 депутатов. Законопроектом № № 7114-д национальному банку Украины передаются полномочия по Национальному банку Украины полномочия по созданию и ведению кредитного реестра, которые включают: - получение от банков и Фонда гарантирования вкладов физических лиц для целей ведения кредитного реестра и осуществления Национальным банком возложенных на него законом функций информации в отношении заемщиков; - предоставление банкам и бюро кредитных историй, определенной информации с кредитного реестра. Кроме того, законом установлен размер задолженности заемщика перед банком, при условии превышения которого, банки получают доступ к информации из реестра о совершенных кредитных операциях с таким клиентом. Законом на Фонд гарантирования вкладов физических лиц возлагается обязанность по предоставлению информации для реестра о кредитных операциях банков, которые выводятся с рынка. В свою очередь, на банки возлагаются следующие обязанности: - по предоставлению информации для Кредитного реестра; - оповещение клиента о том, что информация о нем будет предоставляться в реестр и исправление информации, в случае обоснованного обращения заемщика. В свою очередь, заемщику, по которому информация передана в реестр НБУ, предоставляется право доступа к информации о себе, содержащейся в реестре, и право требовать внесения изменений в такой информации в случае несогласия с ее содержанием. Для Национального банка Украины установлена обязанность предоставлять заемщику по его обращению информацию, которая содержится в Кредитном реестре в отношении него и принимать меры по исправлению банками недостоверной информации. Законом определен порядок рассмотрения обращений заемщика о внесении изменений в информацию о нем, содержащуюся в реестре. Также с целью усовершенствования работы Бюро кредитных историй, а соответственно, уменьшения рисков банков, получающих такую информацию, расширен перечень информации, который включается в кредитную историю, и предоставляется исключительно с согласия заемщика. Законом урегулирован вопрос непрерывности обновления информации по кредитным договорам в случае переуступки права требования по ним и урегулирована коллизия о праве доступа Бюро кредитных историй в государственные реестры согласно нормам профильного законодательства. В частности, бюро предоставлено право получать информацию из государственного реестра общеобязательного государственного пенсионного страхования по наличии письменного согласия лица, которое проверяют. Соответствующие изменения внесены в Законы "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины рассчитывает на принятие парламентом в повторном втором чтении законопроекта № 7114-д по созданию и ведению кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков, внесенным в повестку дня Верховной Рады.

