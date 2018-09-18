Рада поддержала законопроект об усовершенствовании соблюдения прав участников уголовного производства от неправомерных действий стороны следствия
Верховная Рада поддержала законопроект об усовершенствовании соблюдения прав участников уголовного производства от неправомерных действий стороны следствия.
За законопроект №8490 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающийся усовершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования" в целом во вторник проголосовал 321 народный депутат.
"Суть этого закона – дать возможность честному гражданину и предпринимателю защититься от беспредела следователя, который нарушает закон, дать возможность предпринимателю подать жалобу в суд, если следователь возбудит повторно уголовное дело по той же фабуле", - уточнил министр юстиции Павел Петренко, представляя законопроект в Верховной Раде.
По его словам, закон дает возможность обжаловать неправомерную бездеятельность следственного органа, если дело рассматривается более одного года или 18 месяцев, а также дает возможность предпринимателю или гражданину требовать возмещения ущерба персонально со следователя и прокурора, которые допустили нарушения, проводя незаконные обыски или нарушения во время следственных действий.
По мнению П.Петренко, данный документ даст дополнительный инструмент защиты граждан от неправомерного вмешательства в их предпринимательскую деятельность, даст сигнал инвесторам, что Украина становится территорией комфорта для предпринимателей.