Верховная Рада поддержала законопроект об усовершенствовании соблюдения прав участников уголовного производства от неправомерных действий стороны следствия.

За законопроект №8490 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающийся усовершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования" в целом во вторник проголосовал 321 народный депутат.

"Суть этого закона – дать возможность честному гражданину и предпринимателю защититься от беспредела следователя, который нарушает закон, дать возможность предпринимателю подать жалобу в суд, если следователь возбудит повторно уголовное дело по той же фабуле", - уточнил министр юстиции Павел Петренко, представляя законопроект в Верховной Раде.

По его словам, закон дает возможность обжаловать неправомерную бездеятельность следственного органа, если дело рассматривается более одного года или 18 месяцев, а также дает возможность предпринимателю или гражданину требовать возмещения ущерба персонально со следователя и прокурора, которые допустили нарушения, проводя незаконные обыски или нарушения во время следственных действий.

По мнению П.Петренко, данный документ даст дополнительный инструмент защиты граждан от неправомерного вмешательства в их предпринимательскую деятельность, даст сигнал инвесторам, что Украина становится территорией комфорта для предпринимателей.