Рада разрешила госпредприятиям продавать жилье своим работникам

Государственным предприятиям, учреждениям и организациям, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых 100% акций принадлежит государству, разрешается осуществлять отчуждение путем продажи жилья своим работникам.

Соответствующий законопроект (№ 3131) "О внесении изменения в ст. 11 закона "Об управлении объектами государственной собственности" по упорядочению процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам" от 17 сентября 2015 года во втором чтении и в целом поддержали 243 депутата на пленарном заседании во вторник.

Как сообщил глава комитета ВР по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, ко второму чтению в проекте было учтено четыре поправки.

"Внимания заслуживает тот факт, что запрет на отчуждение, установленный ст. 11 закона, не касается бесплатного распределения жилья в соответствии с Жилищным кодексом, и дальнейшая приватизация государственного жилого фонда не является предметом регулирования данного законопроекта", - отметил он.

Как указывается в пояснительной записке к документу, запрет на отчуждение жилья работникам госпредприятий, не подлежащих приватизации, негативно влияет на их хоздеятельность, поскольку они вынуждены тратить дополнительные средства на содержание такого недвижимого имущества.

"Кроме того, отсутствие возможности реализации указанной социально-бытовой льготы делает невозможной реализацию мероприятий по закреплению на производстве квалифицированных кадров, обеспечение их высокопроизводительного труда и решения социально-экономических проблем по обеспечению жильем работников", - говорится в документе.