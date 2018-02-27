Рада упростила процедуру ввоза автомобилей

Верховная Рада внесла изменения в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств", упростив таким образом ввоз и регистрацию импортных автомобилей.

За это решение проголосовали 235 депутатов, передает Экономическая правда.

Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины "Про некоторые вопросы ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было показать при ввозе автомобиля в страну и во время госрегистрации.

Однако такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне во время таможенного оформления автомобиля.

Ранее в Госфискальной службе сообщили, что на территории Украины находятся почти 425,4 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией. Более 246,4 тысяч машин - незаконно.