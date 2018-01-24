Реальным конечным бенефициаром, стоявшим за EPIC в процессе приватизации "Укртелекома", был Хорошковский – СКМ по материалам лондонского суда

Компания СКМ заявляет о том, что конечным бенефициаром компании EPIC, приватизировавшей "Укртелеком" через ООО "ЕСУ" в 2011 году, был бизнесмен Валерий Хорошковский (бывший на тот момент главой СБУ).

"В показаниях Питера Гольдшайдера как управляющего партнера группы EPIC и Роберта Шетлер-Джонса (занимал пост заместителя председателя наблюдательного совета Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа – ИФ) указывалось, что Хорошковский был конечным бенефициаром EPIC (позднее – Raga) на момент приватизации, и именно он стоял за этой компанией. Странно, что SCM Financial должна была что-то еще доказывать при наличии таких признаний со стороны самой Raga", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон.

Он заявил, что считает правильным, чтобы именно Raga/EPIC давала арбитражу пояснения в отношении обстоятельств участия лица, на тот момент занимавшего пост главы СБУ, в приватизации "Укртелекома" при участии его партнера Дмитрия Фирташа.

Д.Мендоза-Вилсон также обратил внимание на определенные несостыковки в финансовой стороне сделки.

"Давайте посмотрим еще глубже. Цена приватизации "Укртелекома" в 2011 году составила около $1,3 миллиарда. Свидетели со стороны Raga в арбитраже и Денис Горбуненко в своих последних интервью утверждают, что $300 млн из этой суммы были заняты EPIC и Хорошковским у г-на Фирташа и его компании Picabo. Вопрос: кто дал оставшийся $1 млрд на приватизацию "Укртелекома"? Вряд ли кто-нибудь поверит, что у EPIC и Питера Гольдшайдера были свободные деньги в таком размере для приватизации актива в Украине”, - подчеркнул он.

По словам Д.Мендозы-Вилсона, EPIC был австрийской семейной консалтинговой и инвестиционной компанией с небольшими активами в сфере недвижимости и телекоммуникациях в Восточной Европе. Он также заявил, что ему сложно поверить, что П.Гольдшайдер смог бы привлечь у западных инвесторов $1,3 млрд для покупки "Укртелекома".

Как сообщалось, Высокий суд Лондона 23 апреля рассмотрит апелляцию СКМ на решение LCIA по спору с Raga на $820 млн о покупке "Укртелекома".

Кипрская Raga Establishment (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО "ЕСУ" – покупателя "Укртелекома" при его продаже государством в 2011 году) в 2016 году подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), обвиняя SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) в уплате лишь $100 млн из $820 млн по заключенной в 2013 году сделке о перепродаже "Укртелекома". В свою очередь, SCM FO заявляла, что Raga не выполнила инвестиционные обязательства, взятые при приватизации. Речь, в частности, идет о создании телекоммуникационной сети спецназначения для украинских правительственных учреждений. Осенью 2017 года Raga получила решение лондонского суда о выплате ей SCM FO $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек. Требование о заморозке активов Р.Ахметова Raga пояснила рядом транзакций SCM FO в 2014-2016 годах, которые, по мнению истца, были проведены с убытками. В то же время СКМ заявляет, что эти сделки были нормальной коммерческой практикой, а убытки были связаны с кризисной ситуацией в Украине в эти годы. Издание FT со ссылкой на собственника Raga Дмитрия Горбуненко, купившего компанию в 2013 году, указывало, что в это дело может быть вовлечен еще один крупный украинский бизнесмен – Дмитрий Фирташ, чья Group DF участвовала в частичном финансировании покупки "Укртелекома" при его приватизации и которой Raga должна была около $300 млн. Издание добавляло, что хотя Д.Горбуненко приобрел Raga в 2013 году, переговоры о покупке Р.Ахметовым "Укртелекома" начались еще в 2012 году "по запросу" тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. По данным агентства "Интерфакс-Украина", экс-глава правления обанкротившегося и национализированного Родовид-банка Д.Горбуненко в последнее время близок к Д.Фирташу, в частности, он присутствовал на заседании австрийского суда по экстрадиции Д.Фирташа в США в 2017 году. Ранее Фонд госимущества Украины (ФГИ) в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" ООО "ЕСУ" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент - около $1,3 млрд). Однако в 2017 году ФГИ обвинил "ЕСУ" в невыполнении инвестобязательств, состоявших во вложении $450 млн инвестиций и передаче государству спецсети связи, и к середине декабря добился в судах двух инстанций решения о возврате 92,79% акций в госсобственность. Владелец "Укртелекома" тогда заявил о намерении подать кассацию.

Параллельно с "ЕСУ" судятся государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в 2013 году приобрели его облигации более чем на 4,2 млрд грн и теперь требуют их погашения и выплаты по ним процентов.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, ООО "ЕСУ" за девять месяцев 2017 года сократило чистый убыток в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 0,13 млрд грн, однако накопленный непокрытый убыток к концу сентября достиг 6,89 млрд грн, выручка отсутствовала.

Основным активом предприятия являются долгосрочные финансовые инвестиции – акции "Укртелекома", стоимость которых в балансе оценена в 10,8 млрд грн, согласно договору купли-продажи от 2011 года. Обязательства "ЕСУ" по облигациям, которые должны были быть погашены в марте-2017, на конец сентября прошлого года составляли 6,42 млрд грн (из них основная сумма - 4,4 млрд грн), по возвратной финпомощи "Укртелекома" – 0,74 млрд грн, нерезидентов – 3,53 млрд грн."Укртелеком" за девять месяцев 2017 года нарастил чистую прибыль почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 0,64 млрд грн при сокращении чистого дохода на 2,7% – до 4 млрд 627,71 млрд грн.

Компания СКМ 8 января подала апелляцию на определение окружного суда Никосии (Кипр) о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на $820 млн. Слушание по делу назначено на 27 февраля, указано в статье Financial Times со ссылкой на компанию.

27 декабря 2017 года окружной суд Никосии приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment экс-главы правления обанкротившегося Родовид-банка Дениса Горбуненко, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Р.Ахметова в недоплате за покупку "Укртелекома", сообщила Financial Times.