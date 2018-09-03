Региональная субвенция на социально-экономическое развитие будет сохранена на следующий год – Гройсман

Государственная субвенция на социально-экономическое развитие регионов будет сохранена на следующий год, заверил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Государственная региональная политика должна обеспечить единство принятия решений на всех уровнях. Поэтому будет сохранена, будет усилена, в том числе и эффективность использования", - подчеркнул премьер в ходе рабочей поездки в Киевскую область в понедельник.

В то же время, В.Гройсман отметил, что государство лишь выделяет субвенцию, а используют ее на местах.

Кроме того, премьер подчеркнул необходимость усовершенствования системы региональной политики, в том числе эффективности использования выделяемых средств.

Вместе с тем, он не прокомментировал результаты проверки использования данной субвенции, которую проводила Счетная палата.