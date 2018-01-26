Решение НБУ о резком повышении учетной ставки грозит замедлением роста экономики

Решение Национального банка Украины (НБУ) о повышении учетной ставки до 16% с 14,5% может создать условия для замедления темпов роста реального валового внутреннего продукта (ВВП), полагает глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

"Попытка НБУ сдержать инфляцию путем очередного повышения учетной ставки может привести к комплексу негативных последствий, среди которых наиболее значимые: замедление роста ВВП из-за снижения спроса на кредиты предприятиями реального сектора, а также рост потребительских цен из-за трансляции повышения процентных расходов по кредитам в оптовые и розничные цены", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По мнению Б.Данилишина экономическая природа инфляции в Украине, скорее свидетельствует об инфляции предложения и расходов, а не об инфляции спроса. Соответственно большинство факторов роста потребительских цен находится вне пределов влияния НБУ

"Потребительская инфляция в значительной степени обусловлена факторами предложения, в частности подорожанием сырых продовольственных товаров и повышением производственных расходов, в том числе из-за повышения цен и тарифов, на которые влияет государство", - объяснил он.

Таким образом, глава Совета НБУ считает, что решение правления центробанка о повышении учетной ставки будет иметь преимущественно негативные последствия для экономического роста и ценовой стабильности.

Как сообщалось, НБУ с 26 января повысил учетную ставку до 16% с 14,5%.

"Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в 2019 году", - прокомментировал Нацбанк свое решение.

Это уже третье решение о повышении учетной ставки: НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года и затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года.

В последний раз центробанк снижал учетную ставку - до 12,5% годовых с 13% годовых - 26 мая 2017 года. До этого НБУ снизил ставку с 14 апреля 2017 года до 13% годовых с 14% годовых, которая была установлена 28 октября 2016 года.

В случае отсутствия существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе НБУ может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки с целью возврата инфляции к установленным среднесрочным целям.