Решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро от Европейского Союза вступило в силу
Решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро от Европейского Союза вступило в силу. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Тwitter.
"Законодательное решение о предоставлении Украине 1 млрд евро от ЕС вступило в силу. Условия получения средств определены в подготовленном меморандуме. Наш курс на евроинтеграцию - безоговорочный", - отметил Гройсман.
По его словам, Украина была и остается надежным партнером и для Евросоюза, и для других международных партнеров.
вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявлял, что программа макрофинансовой помощи Европейского союза поддержит экономическую стабилизацию Украины.
Ранее сообщалось, Украина и Европейский союз подписали меморандуми кредитное соглашение относительно предоставления макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро.
Также в НБУ считают, что миссия МВФ согласует транш Украине на следующей неделе. Ранее в Кабмине подтвердили, что цены на газ для населения возрастут.