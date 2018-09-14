Решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро от Европейского Союза вступило в силу. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Тwitter.

"Законодательное решение о предоставлении Украине 1 млрд евро от ЕС вступило в силу. Условия получения средств определены в подготовленном меморандуме. Наш курс на евроинтеграцию - безоговорочный", - отметил Гройсман.

По его словам, Украина была и остается надежным партнером и для Евросоюза, и для других международных партнеров.

вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявлял, что программа макрофинансовой помощи Европейского союза поддержит экономическую стабилизацию Украины.

Ранее сообщалось, Украина и Европейский союз подписали меморандуми кредитное соглашение относительно предоставления макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро.

Также в НБУ считают, что миссия МВФ согласует транш Украине на следующей неделе. Ранее в Кабмине подтвердили, что цены на газ для населения возрастут.