Решение по образцовому делу о возобновлении выплаты пенсии вынужденным переселенцам вступило в силу

Решение Верховного суда Украины по образцовому делу о возобновлении выплаты пенсии внутренне перемещенным лицам вступило в силу, утверждают в благотворительном фонде "Право на защиту".

На пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг координатор по вопросам предоставления правовой помощи "Право на защиту" Юлия Трало отметила, что теперь это решение должно использоваться всеми административными судами на территории Украины при рассмотрении аналогичных дел. Кроме того, такие дела должны быть рассмотрены в упрощенном порядке, что ускорит их рассмотрение.

"Данному решению предшествовала кропотливая робота, которая проводилась и нашей организацией, и другими правозащитными организациями, благотворительными фондами, как национальными таки международными", - сказала она.

Так, по ее словам, 3 мая 2018 года Верховный суд Украины завершил рассмотрение образцового дела по обжалованию прекращения выплаты пенсии и ее возобновления переселенцам. В частности, суд принял решение, которым удовлетворил исковые требования в полном объеме и обязал восстановить выплату пенсии пенсионерке с апреля 2017 года.

После этого управление Пенсионного фонда Украины подало апелляционную жалобу на решение Верховного суда, но 4 сентября Большая палата суда отклонила поданную апелляционную жалобу и оставила решение без изменений.

"Это решение Большой палаты Верховного суда является выдающейся вехой. Надеюсь, что теперь ситуация для пенсионеров-ВПЛ, которых мы увидели, и тех, которые проживают на неподконтрольной территории, изменится в лучшую сторону", - добавила заместитель представителя Агентства ООН во вопросам беженцев в Украине Ноепь Калхун.

Она подчеркнула, что это более чем важное решение с точки зрения права.

В "Праве на защиту" также пояснили, что в связи с таким решением, суды, которые остановили рассмотрение аналогичных (типовых) дел до вступления в законную силу решения в образцовом деле, должны возобновить производства и принять соответствующие положительные решения. Для этого желательно подать ходатайство в адрес суда, где рассматривается дело.