Россия заблокировала порты Бердянска и Мариуполя - Омелян

РФ заблокировала украинские порты на Азовском море - в общем количестве страной-агрессором заблокировано 35 судов

Порты Бердянска и Мариуполя по состоянию на вечер 28 ноября 2018 года остаются заблокированными Российской Федерацией для захода и выхода судов.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Омеляна, разрешения на прохождение ожидают 18 судов:

"В ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов: 4 направляются к порту Бердянск, 14 - к порту Мариуполь. На выход из Азовского до Черного морей также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти 3 судна, из порта Мариуполя - 6. Еще 8 судов у причалов в портах."

В целом Россией заблокированы 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

Действия российской стороны свидетельствуют о целенаправленной эскалации ситуации в Азовском море и дестабилизации региона, уверен министр инфраструктуры.

Он добавил, что цель России - блокирование работы украинских портов в акватории Азовского моря и постепенное вытеснение Украины с ее законных территорий, которые закреплены нормами международного права.

В свою очередь, глава наблюдательного совета "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко сообщает в своем Facebook, что проверки в Керченском проливе начались 27 апреля, зафиксировано 727 случаев препятствия со стороны РФ свободному судоходству в Керченском проливе и Азовском море.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ России открыли огонь по кораблям Военно-Морских Сил Украины.

В результате, по данным ВМС, Россия захватила три корабля и ранила 6 украинских военных. Еще 24 моряка были арестованы российскими властями.

В ответ на атаку в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и призвал ввести военное положение.

Верховная Рада 26 ноября поддержала введение военного положения в 10 регионах Украины, которые граничат с Россией и Приднестровьем. Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории. По материалам Дело.ua