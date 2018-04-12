Россия заявила ЕС о готовности частично использовать ГТС Украины после 2019

Российская Федерация заявила Европейскому союзу о готовности частично использовать газотранспортную систему (ГТС) Украины после 2019 года. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак, передают российские СМИ. "Мы вчера провели разговор с заместителем председателя Еврокомиссии. Мы обсудили поставки газа европейским потребителям в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года… подтвердили, что мы не исключаем частичное использование газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года", - отметил Новак. Напомним, ранее глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская сторона после окончания контракта с "Нафтогазом Украины" в 2019 году может сохранить транзит по данному направлению в объеме 10-15 млрд кубометров газа в год. В то же время министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что Киев не пойдет на данное предложение, потому что транзит 10-15 млрд кубометров газа в год экономически не выгоден.

