Российские деньги не будут принимать участия в приватизации в Украине - Порошенко

В государственной собственности должны остаться только стратегически важные предприятия, считает президент Украины Петр Порошенко.

"В государственной собственности должны быть сохранены только стратегически важные предприятия", - заявил П.Порошенко на заседании Национального совета реформ в пятницу в Киеве.

Как сообщает сайт главы государства, П.Порошенко объяснил, что в собственности государства все еще остаются тысячи предприятий, а ресурса привести их в порядок нет.

Он подчеркнул, что подписанный им закон "О приватизации" позволит расширить круг потенциальных покупателей и увеличить прозрачность процессов, поскольку среди новаций закона - продажа объектов малой приватизации через открытый интернет-аукцион.

"Объекты большой приватизации в обязательном порядке будут реализовываться только с привлечением советников. В ходе приема заявок предусмотрено проведение тщательной проверки документов, в том числе на предмет происхождения средств. Никаких мошеннических схем, отмывания денег через украинскую приватизацию мы не допустим. В том числе это сделает невозможным допуск к торгам лиц, связанных со страной-агрессором. Подчеркиваю, что российские деньги в приватизации в Украине участия принимать не будут", - подчеркнул П.Порошенко.

По словам главы государства, закон дает возможность покупателям-нерезидентам Украины осуществлять оплату за приобретенные объекты приватизации не только в украинской гривне, а в свободно конвертируемой валюте. Кроме того, новый владелец на время получает иммунитет от попыток старых должников получить активы предприятия за инициирование процедуры банкротства.

"Мы инвестора должны защитить. А для дополнительной гарантии иностранным инвесторам предоставляется возможность до 2021 года - до полного завершения судебной реформы и создания новых судов на всех уровнях - апеллировать к праву Англии и Уэльса", - пояснил П.Порошенко.

По словам президента, закон предусматривает приватизацию "такой, какой она, за исключением буквально нескольких случаев, например, приватизация "Криворожстали", еще не была - честной, прозрачной, конкурентной".

Глава государства также подчеркнул, что закон о приватизации является важным элементом антикоррупционной политики. "Раньше как проходила приватизация? Так называемые спецусловия, квалификационные требования - того допустим к конкурсу, а этого не допустим. Такое впечатление, что Украина построила стену, защищаясь от инвестиций. Для чего это делалось? А для того, чтобы преодолеть эту стену, надо было занести взятку. Сегодня с точностью до наоборот", - отметил президент, добавив, что государство - неэффективный собственник и ему доставались, в основном, убытки, "а доходы - путем различных коррупционных схем традиционно перетекали в частные руки".

Президент подчеркнул, что в последнее время достигнут существенный прогресс в борьбе с коррупцией на государственных предприятиях. "Есть на сегодняшний день новые условия конкурса, независимые наблюдательные советы. Но это переходный этап. Я хочу подчеркнуть, чтобы все четко понимали мою позицию как президента - государство должно избавиться от несвойственных ему функций. Убрать этот источник коррупции для финансирования теневых потоков и нечестных на руку политиков", - сказал глава государства.

П.Порошенко также отметил, что ожидает от правительства решений, направленных на завершение в 2018 году процессов приватизации крупных объектов, определенных Фондом госимущества. "Кабинет министров должен искать и находить эффективных собственников, которые обеспечат рост экономики, выпуск конкурентоспособной продукции, привлечение инвестиций, увеличение экспорта и валютных поступлений в платежный баланс Украины", - резюмировал глава государства.

Как сообщалось, П.Порошенко в ходе заседания Национального совета реформ подписал закон "О приватизации государственного и коммунального имущества".