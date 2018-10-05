Рост экономики Украины в этом году превысит 3% - Кубив

Первый вице-премьер отметил, что рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года превысит показатель 3%.

Рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года превысит показатель 3%.

Об этом во время Часа правительства в Верховной Раде заявил первый вице- премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"Прогноз остается позитивным, и по итогам года рост ВВП составит более 3%. Что более важно, это не спекулятивный разогрев экономики, это реальный экономический рост - растет украинская промышленность", - сказал он.

По его словам, рост промышленного производства в стране за январь-август составил 2,2%, химическое производство выросло на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, автомобилестроение - на 17,2%.

Кубив отметил, что рост экспорта украинских товаров продолжается последние 19 кварталов, а по итогам семи месяцев этого года экспорт украинских товаров составил 26 миллиардов долларов.