Рост ВВП Украины должен ускориться в 1,5-2 раза - Гройсман

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины должен ускориться в 1,5-2 раза. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман. "В первом квартале ВВП вырос на 3,1%. Этот показатель оптимистичен, но недостаточен. Мы ставим задачу ускорения этого роста в 1,5-2 раза выше, чем сейчас. Речь идет о росте экономики на 5%", - заявил Гройсман. Он также назвал приоритеты правительственной политики при росте ВВП. "Весь рост, который дает экономика Украины, мы реинвестируем в качество жизни. В том числе в рост заработной платы. Сейчас средняя зарплата в Украине почти 8 000 гривен, но я уверен, что экономический рост даст возможность вырасти средней зарплате до 10 тыс. гривен в этом году", - добавил Гройсман.

Ранее сообщалось, что ВВП Украины в I квартале 2018 года вырос на 3,1%. Отметим, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,5%.

