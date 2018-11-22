Розенко анонсировал повышение минимальной заработной платы

Размер минимальной заработной платы с 1 января 2019 года вырастет почти до 4 тыс. 200 грн. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, размер минимальной зарплаты вырастет почти на 500 грн.

"В государственном бюджете на 2019 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы примерно до 4 тыс. 200 грн. На сегодня минимальная зарплата составляет 3 тыс. 723 грн", - сказал он.

Розенко отметил, что за последние три года удалось существенно увеличить размер минимальной заработной платы.

"Учитывая повышение с января, минимальная зарплата за последние три года вырастет практически втрое", - добавил Розенко.

Ранее сообщалось, что минимальная зарплата в Украине с 1 января 2019 года вырастет с 3723 до 4170 грн. Такой рост предусмотрен проектом госбюджета на 2019 год. Однако, согласно законопроекту о госбюджете-2019, должностные оклады работников государственных органов, а также работников Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), останутся на уровне текущего года.

Согласно подсчетам Государственной службы статистики, за год средняя зарплата в Украине в номинальном и реальном выражении выросла на 23% и 12,9% соответственно. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина", Електронні Вісті