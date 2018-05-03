Ряду украинских банков может потребоваться дальнейшая докапитализация. Такую оценку обнародовало международное рейтинговое агентство Fitch в специальном докладе за 3 мая "Украинские банки: Результаты 2017", передает Интерфакс-Украина. "В 2018 году НБУ проведет очередную оценку качества активов и стресс-тестирование крупнейших 25 банков. Мы ожидаем, что оценка подтвердит потребность некоторых банков в докапитализации, поскольку не все банки имеют достаточное покрытие рисков потенциальных убытков от реструктуризированных обязательств", - сообщается в докладе. При этом Fitch констатирует улучшение платежеспособности украинских банков. "Показатели платежеспособности банков в значительной степени восстановлены: к концу первого квартала 2018 года большинство из 25 крупнейших банков, контролирующих более 90% активов сектора, соответствовали нормативу достаточности капитала (10%)", - указано в документе. Напомним, в декабре 2017 года Министерство финансов завершило четвертый этап дополнительной капитализации ПАО "ПриватБанк". Он был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 16 млрд. гривен в обмен на акции банка.

