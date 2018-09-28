Ryanair отменил 250 рейсов из-за забастовок бортпроводников

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 250 рейсов в шести странах Европы из-за забастовки бортпроводников, которая продлится сутки, сообщает телеканал Sky News.

Протестные действия затрагивают Испанию, Бельгию, Нидерланды, Италию, Португалию и Германию.

На пятницу запланировано около 2,4 тыс. рейсов Ryanair.

Ранее руководство Ryanair назвало эту забастовку как "ненужную". Авиакомпания заявила, что соглашение с бортперсоналом в Ирландии, Великобритании, Германии и Португалии фактически уже достигнуто и пригласило сотрудников из других стран к продолжению переговоров по поводу заключения соответствующих контрактов.

Забастовки пилотов и бортпроводников самой прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. Сотрудники Ryanair требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.