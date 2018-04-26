С 1 мая начнется подготовка к реконструкции Шулявского путепровода, которую планируют завершить за 17 месяцев. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

"Для регулирования движения установят три светофора, перенесут контактную сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесут МАФы с радиуса проведения реконструкции. Ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев", - говорится в сообщении.

На время проведения работа на данном участке изменится схема движения транспорта. Движение транспорта по путепроводу через проспект Победы планируется пустить до конца 2018 года.

Изменения движения:

- движение по ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы установят временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

- по ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также установят временный светофор).

- односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (установят временный светофор).

- троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана, будет с конечной остановкой Индустриальный мост. Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко - Ивана Гонты.

Напомним, 27 февраля 2017 года в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие этого никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила одно авто.