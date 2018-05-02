С начала 2018 года государственные исполнители взыскали с неплательщиков алиментов 1,1 млрд гривен. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает пресс-служба министерства. "Благодаря закону #чужихдетейнебывает государственными исполнителями с неплательщиков алиментов взыскано 1,1 млрд грн. Из них 355 млн грн взыскано благодаря применению установленных законом ограничений", - отмечается в сообщении. Замминистра сообщила, что с начала действия законодательных нововведений, то есть с 6 февраля, госисполнителями вынесено 118 140 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины, 119 231 - в праве управлять транспортными средствами, 119 116 - в праве пользования оружием, 119120 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты. Также судом вынесено 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ. Кроме того, из-за неуплаты алиментов в розыск объявили 8778 украинцев. Напомним, ранее глава Минюста Павел Петренко сообщил, что в парламент был внесен пакет законопроектов по защите прав ребенка, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.

