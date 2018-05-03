С начала года госбюджет недополучил 5,1 млрд гривен доходов - Казначейство

Доходы государственного бюджета Украины за четыре месяца текущего года составили 272,45 млрд гривен, что на 5,1 млрд гривен меньше планового показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственного казначейства по состоянию на 27 апреля текущего года. Согласно обнародованным данным, общий фонд госбюджета недовыполнен по доходам за отчетный период на 2,2%, или на 5,6 млрд гривен. Спецфонд перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 511 млн гривен. В январе-апреле в бюджет поступило 68,39 млрд гривен ЕСВ, тогда как в апреле было перечислено в госбюджет 18,6 млрд гривен. В апреле госбюджет был перевыполнен по доходам на 2,2%, или на 1,67 млрд гривен. Общий фонд госбюджета в апреле перевыполнен по доходам на 4,3%, или на 3,1 млрд гривен, а спецфонд недовыполнен по доходам на 20,2%, или на 1,4 млрд гривен.

