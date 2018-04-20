С осени 2017 года на внутреннем рынке ценных начал расти интерес иностранных инвесторов к гривневым ОВГЗ. Об этом говорится в опубликованном Национальным банком Украины ежеквартальном "Инфляционном отчете за апрель 2018". Согласно данным отчета, объем гривневых облигаций в собственности нерезидентов по сумме основного долга вырос с нуля в августе 2017 года до почти 14 млрд гривен по состоянию на начало апреля 2018. Росту спроса иностранных инвесторов на украинские гривневые ценные бумаги способствовали повышение доходности государственных облигаций, в том числе благодаря жесткой монетарной политике НБУ и налоговые изменения на фоне все еще мягких глобальных финансовых условий. При этом, отметили в НБУ, роль иностранных инвесторов на рынке государственных ценных бумаг может быть весьма значительной и привести к как позитивным, так и к негативным результатам для экономики страны. В частности, рост присутствия нерезидентов способствует снижению ставок по государственным ценным бумагам, углублению и повышению эффективности рынка. В то же время чрезмерный рост роли иностранных инвесторов на внутреннем рынке государственных ценных бумаг и волатильность потоков краткосрочного капитала могут усилить уязвимость страны к внешним шокам. Однако пока Национальный банк оценивает риски от притока внешних портфельных инвестиций как незначительные, поскольку: - доля нерезидентов в общем объеме гривневых ОВГЗ в обращении составляет около 2%, а соотношение инвестиций нерезидентов в валовых международных резервов - только 3%; - приобретенная у иностранных инвесторов валюта будет служить как подушка безопасности на случай возможного оттока краткосрочного капитала вследствие смягчения монетарной политики. - соблюдение Национальным банком режима плавающего обменного курса является сдерживающим фактором притока спекулятивного капитала в Украину; - правительство установило ограничения на размещение объем ОВГЗ сроком на три и шесть месяцев (до 500 млн гривен), что несколько сдерживало рост доходности краткосрочных ценных бумаг способствовало увеличению предложение долгосрочных государственных ценных бумаг.

