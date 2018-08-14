С помощью ProZorro будут контролировать закупку лекарств

Перечень лекарств из Государственного реестра лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины будет попадать в ProZorro автоматически.

Это позволит заказчику при объявлении тендера выбирать название лекарства из актуального списка, а не вводить данные вручную.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Жесткая привязка в официальному перечню уменьшит манипуляции или случайные ошибки в описании предмета закупки и упростит поиск тендеров поставщиками. К тому же, этот шаг поможет лучше контролировать закупки лекарств, сравнивать цены на конкретные препараты в разных городах и регионах и выявлять те, которые завышают цены.