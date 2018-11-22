САП открыла дело против директора НАБУ Сытника

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, которого подозревают в декларации недостоверной информации. Информацию подтвердил заместитель руководителя САП Максим Грищук.

"Мы по факту зарегистрировали, но мы не можем расследовать, мы определили подследственность за Национальной полицией", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

Причиной, почему САП не может расследовать дело против Сытника, Грищук назвал конфликт интересов.

Также он добавил, что производство зарегистрировано по заявлению депутата от "Народного фронта" Максима Полякова, который в своем Facebook опубликовал ответ прокуратуры, в котором сообщается об открытии дела. Поляков, который является обвиняемым по так называемой "янтарной делу", которое расследовало НАБУ, утверждает, что его заявление касалось "нарушение требований законодательства директором НАБУ А.Сытником и членами его семьи, которые совершили имущественную сделку в оккупированном Крыму".

В САП подтвердили, что дело касается именно участка в Крыму.

Ранее Окружной административный суд Киева сообщил, что ООО "Юридическая компания "Студия права" подала в суд на директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника из-за его Ддараций за 2015, 2016, 2017 годы, в которых он не задекларировал земельный участок в городе Севастополе. Сам Сытник заявил, что его жена переоформила участок на знакомую, однако денег семья за это не получала. По материалам: Украинская правда, Зеркало недели. Украина