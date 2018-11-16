САП заочно сообщила о подозрении экс-главе ГФС Продану

Прокуроры САП заочно сообщили о подозрении бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану.

Соответствующая информация обнародована на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что 15 ноября бывший и.о. председателя ГФС не явился на вызовы в САП для проведения следственных действий. При этом прокуроры уже дважды вызывали бывшего чиновника в САП, однако тот не явился и не предоставил подтверждающих документов об уважительных причинах неявки.

В САП указывают, что не нашли своего подтверждения предусмотренным законом процессуальным способом и опубликованные в социальной сети заявления о пребывании за рубежом на лечении.

"Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъект и его защитники до сих пор не сообщили ни места (адреса) пребывания, ни названия медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсетей, он находится на лечении", - сообщают в прокуратуре.

"Учитывая данные обстоятельства и наличие достаточных данных, собранных в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой при оперативном сопровождении служащими ГУ "К" Службы безопасности Украины, в 15.11.2018 году прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено и подписано письменное сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 УК Украины", - добавляют в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что бывшее должностное лицо подозревается в приобретении за время работы на должностях и.о. заместителя и председателя ГФС с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме свыше 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

С целью сокрытия принадлежности действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкое лицо. Читайте также: Слободян говорит, что Продан законно выехал в Молдову

Среди приобретенных за указанный период объектов:

- 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн;

- два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн грн;

- три автомобиля представительного класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также следствием проверяется причастность лица к приобретению других объектов недвижимости в городе Киеве и люксовых автомобилей.

Прокуроры САП в третий раз вызывали экс-чиновника для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.

Бывшему должностному лицу инкриминируют нарушение ч.3 ст.368-2 УК Украины (приобретение должностным лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в крупном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу, совершенными должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. По материалам Укринформ