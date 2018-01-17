СБУ и НАБУ разоблачили схему хищения газа у "Нафтогаза Украины" на более чем 1,4 млрд грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения задач по защите критической инфраструктуры совместно с НАБУ и Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разоблачили противоправный механизм, которым нанесен ущерб государственному ПАО НАК "Нафтогаз Украины" в размере более 1,4млрд грн.

"Правоохранители установили, что в течение 2013-2015 годов представители двух коммерческих структур предоставляли в Нафтогаз Украины и Нацкомиссии недостоверные данные об объемах потребления так называемого "коммунального газа". Он предназначен исключительно для нужд населения, но фактически использовался в коммерческих целях", - сообщает пресс-центр СБ Украины в среду.

Сотрудники ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ задокументировали, что противоправные действия предпринимателей привели к необходимости покрытия убытков "Нафтогаза" из государственного бюджета в особо крупных размерах.

"Служба безопасности Украины инициировала перед Нацкомиссией внеплановые проверки по соблюдению лицензированной деятельности коммерческих структур, которые подтвердили факты нецелевого использования "коммунального газа", - сообщает пресс-центр.

При этом в пресс-службе НАБУ отметили, что вследствие описанных действий, прибыльность производства электричества коммерческими ТЭЦ, на которые поступал "коммунальный газ", превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф НКРЭКУ).

"Таким образом, по мнению детективов НАБУ, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины" в результате этой "схемы", - отметили в Бюро.

По материалам СБУ и НКРЭКУ Национальным антикоррупционным бюро открыто уголовное производство по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

"В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы установили основных фигурантов дела, которых Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений, а также избрании им меры пресечения. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины.

В пресс-службе НАБУ уточнили, что 16 января 2018 года детективы Бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали во Львове четверых должностных лиц ООО "Энергия-Новый Раздел", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 1,4млрд грн. В этот же день они были уведомлены о подозрении в совершении преступления по указанным выше статьям УК Украины.

"Лица задержаны во время проведения следственных действий (обысков) в офисных и жилых помещениях указанных коммерческих предприятий"

Также в НАБУ добавили, что расследование приведенных фактов детективы Бюро начали в декабре 2016 года по материалам НКРЭКУ и СМИ.