СБУ изъяла более 3 тонн янтаря в Житомирской области

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли более 3 тонн необработанного янтаря. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Как сообщается, во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного камня".

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам инкриминируется ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Ранее Прокуратура Житомирской области совместно с правоохранителями провела в Олевске санкционированные обыски, во время которых изъяли 40 кг янтаря. По данным прокуратуры, процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации незаконной добычи янтаря на территории Олевского района осуществляет Коростенская местная прокуратура, места скупок и незаконного хранения драгоценных камней установили во время досудебного расследования.

