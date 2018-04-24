Сектор IT формирует более 3% ВВП Украины - Гройсман

В Украине продукция сектора информационных технологий (IT) более 3% ВВП государства. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями ведущих IT-компаний Украины, передает "Урядовый портал". По его словам, на сегодня отрасль IT входит в тройку индустрий с наибольшей долей в ВВП стране. Продукция ИТ формирует более 3% ВВП государства. Совокупный доход отрасли в 2017 году составил 3,6 млрд долларов, уступая только объемам аграрной промышленности и металлургии. На сегодня в этой отрасли задействованы более 120 тыс. специалистов.

"IT-отрасль Украины за прошлый год выросла на 20%, на этот год такие же планы роста. Украинский интеллектуальный потенциал очень мощный в мире. Во многих международных технологических продуктах есть украинский вклад", - сказал Гройсман.

