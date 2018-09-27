Сенат США одобрил выделение Украине $250 млн США на оборону

Сенат США утвердил проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено увеличение помощи Украине на усиление безопасности до $250 млн США, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019", который предусматривает $250 млн. США для помощи Украине", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, $250 млн. США выделяются, в частности, на "проведение военных учений, предоставление военного оснащения, летальных видов вооружений и логистической поддержки, замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных сил Украины".

Как отмечается, бюджетная смета на 2019 год на $50 млн. США превышает бюджет 2018 для соответствующих программ поддержки украинского государства.

Для вступления в силу этот закон должен быть подписан президентом США