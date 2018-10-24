Швейцарский суд поддержал Укрнафту в деле о захвате крымских активов

Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения ПАО "Укрнафта" в международный арбитражный суд для защиты своих активов в Крыму, потерянных в результате аннексии полуострова Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.

"Верховный Суд Швейцарии принял решение, которым подтвердил правомерность обращения ПАО "Укрнафта" в международный арбитражный суд для защиты своих активов в Автономной Республике Крым, незаконно захваченных после аннексии полуострова Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что после захвата Крыма в 2014 году Российская Федерация с применением силы лишила Укрнафту прав собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в международный арбитражный суд.

Международный арбитражный суд определил Швейцарию как место арбитража. Однако РФ не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала решение международного арбитражного суда, которым он признал наличие у него юрисдикции, в Верховный суд Швейцарии.

Верховный суд Швейцарии подтвердил своим решением правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску Укрнафты против РФ на основании упомянутого соглашения.

"Соответственно, арбитражное производство продолжится, и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 млн долл. США от РФ за экспроприацию имущества", - отмечается в сообщении. Читайте также: РФ обжаловала решение Гааги о компенсации $159 миллионов за "крымские активы"

В Укрнафте надеются, что решение швейцарского суда также может повлиять на решение других судов в аналогичных делах украинских компаний против РФ. По материалам Ukrinform.