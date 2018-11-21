Sky Up запустил внутренние рейсы по Украине
2018-11-21 18:56
Украинская авиакомпания Sky Up объявила о запуске новых внутренних рейсов, цена на которые составит от 500 грн.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
Полеты между Киевом и Одессой стартуют со 2 июня 2019 года. Они будут осуществляться по средам и воскресеньям.
Стоимость билета в одну сторону составит 500 грн с включенным багажом 7 кг.
Если пассажир имеет багаж до 23 кг, то билет будет стоить от 800 грн.
Аналогичный рейс будет запущен между Одессой и Харьковом. По материалам Факты ICTV