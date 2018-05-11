Совокупный отток капитала из акций и облигаций РФ со стороны фондов продолжился и составил за неделю $330 млн -EPFR

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 3 по 9 мая 2018 года продолжился вторую неделю подряд и составил $330 млн против оттока $170 млн неделей ранее, до этого недельный приток капитала был нулевым, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $220 млн против оттока $110 млн неделей ранее. При этом из фондов, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток в размере $150 млн против оттока $70 млн на прошлой неделе.

По итогам недели, завершившейся 9 мая, отток капитала из облигаций РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) составил $110 млн по сравнению с оттоком $60 млн за предыдущую неделю. При этом в фондах облигаций, ориентированных только на Россию, было зафиксирован незначительный приток капитала на уровне $5 млн (третья неделя незначительного притока капитала).