Средняя зарплата в Украине в марте выросла на 9,5% - Госстат

В Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) средняя заработная плата в марте 2018 года по сравнению с мартом 2017 года выросла на 9,5%. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики (Госстат). "Индекс реальной заработной платы в марте 2018 года по сравнению с февралем составил 105,9%, а относительно марта 2017 года - 109,5%", - говорится в сообщении. Как отмечается, средняя номинальная заработная плата в марте 2018 года составлял 8382 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 гривен).

Ранее сообщалось, что по данным Госстата, почти четверть украинцев (23,5%) получает более 10 тыс. гривен зарплаты. Так, по информации ведомства, по состоянию на сентябрь 2017 года, зарплату до 3,2 тыс. гривен получали 8,6% украинцев, 3,2 -4 тыс. - 24,5%, 4-6 тыс. - 24,4%, 6-10 тыс. - 25,4%, а свыше 10 тыс. гривен в сентябре получали 17,1% украинцев.

