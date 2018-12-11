США готовят новые законы против энергетического сектора РФ

Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря.

"Мы мониторим законопроекты, их около 10, российская энергетика является ключевым компонентом в них", - сказал Феннон.

Конгрессмены рассматривают рекомендательную резолюцию, в которой Конгресс выражает несогласие со строительством газопровода "Северный поток-2". Соответствующее решение ожидают на этой неделе.

"Мы ожидаем, что Конгресс примет решение по этому вопросу, и давление на российский энергетический сектор в результате будет только расти", - отметил Феннон.

"Через "Северный поток-2" Россия стремится увеличить влияние на Западе, отделяя Украину от Европы. США и Европа разделяют западные ценности. Мы рассматриваем торговлю как взаимовыгодную, но делать бизнес с" Северным потоком-2 "просто не соответствует этим общим ценностям", - подчеркнул он.

Феннон также сказал, что для энергетической независимости Европы необходима диверсификация энергетики. В этом контексте он вспомнил о строительстве газопровода между Грецией и Болгарией, синхронизацию электрических сетей стран Балтии с континентальной Европой и строительство терминала по приему сжиженного природного газа в Хорватии.

"Этот терминал может получить СПГ от широкого круга поставщиков. Это позволит увеличить диверсификацию и отойти от российских источников, что будет иметь особое значение для Венгрии", - добавил Феннон.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас настаивает, что выход Германии из проекта газопровода "Северный поток-2" не приведет к остановке этого российского проекта, но ослабит способность Берлина настаивать на продолжении транзита газа через Украину. По материалам УП Європейська правда