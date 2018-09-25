США ввели санкции против 12 российских компаний

Так, официальная публикация намечена на 26 сентября 2018 года, с этого дня санкции должны будут вступить в силу.

Указано, что российским предприятиям, внесенным в список Entity List, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям. Если кто-то захочет продать компании из этого списка какой-либо товар американского происхождения, американское министерство будет отказывать в лицензии на поставку.

Таким образом, фактически это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта американского происхождения, на который распространяются правила экспортного контроля США. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, то есть соблюдать ограничения обязаны любые компании независимо от национальности и страны отправки товара, если продукт имеет американское происхождение.

Также сообщается, что научно-исследовательский институт "Вектор", научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", компания "Сайрус Системс" и группа компаний "Инфотекс" обвиняются в способствовании злонамеренной деятельности в киберпространстве.

При этом научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос" и компанию "Дайвтехносервис" обвиняют в оказании поддержки военно-морскому флоту России и поставках военным морякам необходимого им оборудования. "Дайвтехносервис" в июне 2018 года была внесена в санкционный список Минфина США. Тогда заявлялось, что компания поставляет спецслужбам России оборудование для подводных работ, что создает угрозу коммуникациям, связывающим США с Европой.

Российские компании "Аэрокомпозит", Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" (ОНПП "Технология" имени А.Г. Ромашина), конструкторское бюро "Авиадвигатель", научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (АО "НПК "СПП") и Воронежский НИИ "Вега" были внесены в черный список Минторга за поддержку деятельности российских компаний из военной аэрокосмической отрасли.

Кроме того, указано, что в санкционный список включена группа компаний Nilco Group, имеющая офисы не только в Москве, но и в Минске и Тегеране. Причиной введения санкций в отношении Nilco названо ее участие в оказании материальной поддержки иранской ракетной программе.