Суд арестовал счета семейной компании соратника Ляшко

Печерский районный суд Киева арестовал денежные средства ООО "Чистая планета", размещенные на счетах банка "ПУМБ". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Об аресте средств и имущества Общества ходатайствовал Департамент по расследованию особо тяжелых дел в сфере экономики Генпрокуратуры.

Ходатайство было подано в рамках расследования уголовного производства No22014040000000026 от 7 марта 2014 года по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Сообщается, что средства ООО "Чистая планета", размещенные на счетах банка "ПУМБ", были признаны вещественным доказательством по делу, поэтому суд наложил на них арест.

Защита ООО "Чистая планета" пыталась обжаловать постановление об аресте (Печерского райсуда) в апелляционной инстанции, однако суд оставил апелляционную жалобу представителя собственника имущества ООО "Чистая планета" без удовлетворения.

Добавим, что ООО "Чистая планета" входит в орбиту снекового бизнеса семьи нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки.

По ходатайству ГПУ, средства и счета указанной компании уже арестовывались и раньше.

Напомним, следствие ГПУ обвиняет снековые компании семейного бизнеса Рыбалки в системной неуплате налогов в течение нескольких лет подряд. По материалам УНН.