Суд ЕС открыл дорогу для решения ВС Австрии по делу об экстрадиции Фирташа в США

Верховный суд Австрии может продолжить рассмотрение дела украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа - такое решение принял суд Европейского Союза, сообщила "ТСН" канала "1+1".

"Суд сегодня решил, что соответствующие австрийские правила совместимы с законодательством ЕС. Это означает, что, поскольку законы ЕС в этом случае выполняются, Верховный суд Австрии не обязан повторять слушания дела лиц, о которых идет речь, и как следствие австрийские органы власти могут продолжать действия в отношении преступлений, которые, как подозревается, совершены на территории Швейцарии", - сообщила "ТСН" со ссылкой пресс- секретаря суда ЕС.

Как отмечает "ТСН", после этого решения, скорее всего, процесс экстрадиции Д.Фирташа в США будет запущен.

Как сообщалось, Суд ЕС (Court of Justice) в Люксембурге 24 октября планировал вынести решение по запросу от 4 мая 2017 года, которого ожидает Верховный суд Австрии (Oberster Gerichtshof oesterreichs) для вынесения вердикта по апелляции Д.Фирташа о его экстрадиции в США.

Как сообщается на сайте суда, слушания о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Д.Фирташа по запросу прошли 20 марта этого года, а заключение (date of the opinion) представлено 5 июня.

Адвокат Д.Фирташа экс-прокурор США Дэн Уэбб (Dan Webb) 9 октября проинформировал судью суда Северного округа штата Иллинойс Ребекке Паллмайер (Rebecca Pallmeyer) о мнении австрийских юристов украинского бизнесмена, что после получения вердикта Суда ЕС Верховный суд Австрии может быстро решить дело их клиента. Согласно письму Д.Уэбба, обнародованному в материалах американского разбирательства, хотя невозможно предсказать решения суда, Д.Фирташ может столкнуться с экстрадицией в короткие сроки после решения Суда ЕС (суть запроса - о применимости Хартии ЕС по правам человека к экстраординарным процедурам апелляции в Верховном суде Австрии, поясняет адвокат).

Как сообщалось, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Д.Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Д.Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

Окончательное решение об экстрадиции за федеральным министром юстиции Австрии, который ожидал завершения рассмотрения еще одного запроса на экстрадицию Д.Фирташа - от Испании, по которому он был задержан прокуратурой Вены сразу после заседания апелляционного суда 21 февраля 2017 года. Земельный суд 23 февраля до рассмотрения запроса по сути отпустил бизнесмена под обязательства регулярно являться в суд и не покидать территорию Австрии, а также учитывая залог в EUR125 млн по делу об экстрадиции в США. После освобождения из следственного изолятора Д.Фирташ вновь заявил, что не виновен, а запросы США и Испании назвал частью кампании по его политическому преследованию. В конце 2017 года венские суды отклонили запрос правоохранителей Испании на экстрадицию Д.Фирташа.

Затем, по словам защитника украинского бизнесмена, Верховный суд Австрии счел не лишенной оснований апелляцию украинского бизнесмена с просьбой пересмотреть как ошибочный вердикт апелляционного суда о его экстрадиции в США вопреки решению суда первой инстанции.

"Верховный суд постановил приостановить экстрадицию г-на Фирташа до рассмотрения его обращения", - говорилось в сообщении от 26 декабря 2017 года адвоката украинского бизнесмена, соучредителя Davis Goldberg Galper PLLC (Вашингтон) Лэнни Дж.Дэвиса (Lanny J. Davis), который был адвокатом Белого дома при Билле Клинтоне. По его словам, Верховный суд Австрии также приостановил собственное рассмотрение дела до тех пор, пока Суд ЕС не вынесет свое решение.

Параллельно Д.Уэбб 9 мая 2017 года направил ходатайство судье Р.Паллмайер о закрытии дела, возбужденного Министерством юстиции США в отношении Д.Фирташа, утверждая, что в обвинительном заключении отсутствует какой-либо совершенный им незаконный акт, который имел место в США либо затронул США. Д.Уэбб также указывал, что Д.Фирташ никогда не обращался за американской визой и не въезжал в США, а единственная связь с Чикаго - это фигурирующий в деле мобильный телефон, зарегистрированного в городе. По мнению адвоката, привязка Boeing к возможному "титановому проекту" Д.Фирташа в Индии, на которой американские прокуроры строят свои обвинения, также некорректна.

В команду адвокатов Д.Фирташа в США, помимо Д.Уэбба, входят Л.Дэвис и бывший министр национальной безопасности Майкл Чертофф (Michael Chertoff). По материалам Интерфакс-Україна