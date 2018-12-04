Суд Лондона решил отменить арест активов экс-владельцев ПриватБанка

Высокий суд Лондона отклонил иск ПриватБанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков, говорится в пресс-релизе компании Fieldfisher, представляющей интересы И.Коломойского.

"Суд установил, что всемирный арест активов (WFO) не должен был быть выдан, и что ПриватБанк искусственно построил дело таким образом, чтобы попытаться привлечь Коломойского и Боголюбова к разбирательству (в Лондоне - ИФ)", - отмечают юристы Fieldfisher.

В том числе суд обязал ПриватБанк в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому - GBP4 млн.

В свою очередь ПриватБанк ранее заявил, что обжалует это решение в Апелляционном суде Англии, и до этого момента WFO остается в силе.

По материалам Интерфакс-Україна