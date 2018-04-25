Суд отстранил Рожкову от должности замглавы НБУ

Дарницкий районный суд отстранил от исполнения своих обязанностей заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерину Рожкову. Об этом свидетельствует решение суда от 26 декабря 2017 года, опубликованное 30 марта 2018 года в Едином реестре. Согласно материалам суда, ходатайство об отстранении Рожковой от должности подал народный депутат Украины от партии "Батькивщина", член комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Луценко. На данный момент, суд собирает необходимую информацию о фигурантах для принятия решения об открытии или неоткрытии дела. Напомним, как сообщал ранее директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник, НАБУ допросило Екатерину Рожкову и тогдашнюю главу НБУ Валерию Гонтареву по делу о злоупотреблениях в Нацбанке, которое расследует бюро. Сытник отметил, что пока у следствия нет конкретных подозреваемых, а чиновницы допрошены в качестве свидетелей.

