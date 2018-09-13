Суд подтвердил правомерность отнесения ПриватБанка к категории неплатежеспособных

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска к Национальному банку Украины (НБУ) с требованием отменить решение регулятора об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных, и введении временной администрации в финучреждение.

Как сообщается на веб-сайте НБУ, соответствующее решение суд принял 12 сентября 2018 года.

В сообщении уточняется, что истцом выступил клиент ПриватБанка Д.Касьяненко. Помимо НБУ, ответчиками являются Кабинет министров Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц, при участии третьих лиц - Министерства финансов и самого ПриватБанка.

Истец обратился в суд в декабре 2016 года. После исследования обстоятельств дела Окружной административный суд города Киева вынес решение, которым полностью отказал в удовлетворении иска.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению Национального банка Украины и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 июня 2018 года ПриватБанк по размеру чистых активов занимал 1-е место (258,376 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.