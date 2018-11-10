Суд Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты "Газпрому"

Суд в Швейцарии запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты российской компании "Газпром". Такое решение было вынесено в рамках обеспечительных мер по иску "Нафтогаза", говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций "Газпрома".

"В частности, в Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты "Газпрому" компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. В результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов", - говорится в документе.

Напомним, согласно решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, "Газпром" должен "Нафтогазу" $2,56 млрд за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые также начисляется пеня за каждый день неисполнения решения. К настоящему времени размер начисленной пени превысил $100 млн.

Претензии НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" по новым искам в Стокгольмском арбитраже за четыре месяца увеличились с $11,6 млрд до более $12 млрд.

10 октября "Нафтогаз" удержал $9 млн с "Газпрома" за транзит в счет оплаты долга. По материалам LB.ua