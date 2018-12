Суд в США разрешил "Нафтогазу" получить данные об активах "Газпрома"

Американские суды начали удовлетворять иски НАК "Нафтогаз Украины" относительно получения информации для взыскания долга с "Газпрома", в частности, суд в Нью-Йорке разрешил "Нафтогазу" получить данные о европейских активах российской газовой монополии, передает пресс-служба НАК.

"Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования "Нафтогаза" на получение информации об активах ПАО "Газпром" в Европе", - сообщили в НАК.

В компании отметили, что 6 декабря "Нафтогаз", "с целью обеспечить принудительное исполнение арбитражного решения о выплате "Газпромом" 2,6 млрд долл., подал иски в федеральные суды Нью-Йорка и Техаса с требованием обязать пять зарегистрированных в США компаний раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе", - добавили в НАК.

Иски поданы по следующим компаниям: GLAS Americas LLC; Deutsche Bank Trust Company Americas; Bank of New York Mellon; DeGolyer & MacNaughton; Gazprom Marketing & Trading USA Inc.

"Суды уже удовлетворили требования "Нафтогаза" на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York. В ближайшие дни "Нафтогаз" направит этим компаниям соответствующие повестки", - заявили в компании.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Нафтогаз" ищет в судах США помощи в споре с "Газпромом". В НАК еще 12 декабря сообщили, что суд Нью-Йорка согласился с их требованиями к "Газпрому". По материалам УНН