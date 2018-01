Судья по делу СКМ и кипрской Raga заявил самоотвод

Судья окружного суда Никосии, вынесший 27 декабря 2017 года предварительное определение о "заморозке" активов группы СКМ по иску на $820 млн в споре с кипрской Raga Establishment Limited (ранее EPIC Telecom Invest Limited, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Горбуненко и приватизировавшей "Укртелеком" с привлечением $300 млн средств у бизнесмена Дмитрия Фирташа), заявил самоотвод и не будет участвовать в рассмотрении дела в дальнейшем.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил информированный источник, близкий к судебному процессу.

По предоставленным источником данным, судья решил выйти из дела по собственной инициативе.

По словам источника, такое решение судьи - результат противоречивой природы обеспечительного определения, вынесенного против нескольких компаний группы СКМ по ходатайству Raga, которое было вынесено на закрытом заседании без уведомления представителей ответчиков (компаний группы СКМ).

Согласно сообщению в Financial Times, окружной суд Никосии 27 декабря 2017 года распорядился заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga, которая обвиняет SCM Financial Overseas Limited (SCM FO), принадлежащую бизнесмену Ринату Ахметову, в недоплате за покупку "Укртелекома". Определение позволяет владельцам распоряжаться активами отдельных компаний группы СКМ при условии, что стоимость активов, которые останутся после такого отчуждения, составит не менее $820 млн.

СКМ 8 января подала апелляцию на определение окружного суда Никосии (Кипр) о замораживании активов ее владельца, а слушание по этому делу было назначено на 27 февраля.

По словам источника агентства, самоотвод судьи по данному делу означает, что позиция СКМ по вынесенному определению будет рассматриваться другим судьей кипрского суда, что должно обеспечить полностью справедливое и независимое рассмотрение.

Он также уточнил, что несмотря на то, что слушание по возражениям СКМ было изначально назначено на 27 февраля 2018 года, новый судья может назначить иную дату слушания в зависимости от своего графика.

Ранее, в интервью "Интерфакс-Украина" директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон заявил, что СКМ ожидает снятия ареста с активов на $820 млн в споре по "Укртелекому" в конце февраля - начале марта.

Как сообщалось, Высокий суд Лондона 23 апреля рассмотрит апелляцию СКМ на решение LCIA по спору с Raga на $820 млн о покупке «Укртелекома».

Ранее кипрская Raga Establishment (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО "ЕСУ" – покупателя "Укртелекома" при его продаже государством в 2011 году) в 2016 году подала иск в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), обвиняя SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) в уплате лишь $100 млн из $860 млн по заключенной в 2013 году сделке о перепродаже "Укртелекома". В свою очередь, SCM FO заявляла, что Raga не выполнила инвестиционные обязательства, взятые при приватизации. Речь, в частности, идет о создании телекоммуникационной сети спецназначения для украинских правительственных учреждений.

Осенью 2017 года Raga получила решение лондонского суда о выплате ей SCM FO $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек. Требование о заморозке активов Р.Ахметова Raga пояснила рядом транзакций SCM FO в 2014-2016 гг., которые, по мнению истца, были проведены с убытками. В то же время СКМ заявляет, что эти сделки были нормальной коммерческой практикой, а убытки были связаны с кризисной ситуацией в Украине в эти годы.

Издание FT со ссылкой на собственника Raga Дмитрия Горбуненко, купившего компанию в 2013 году, указывало, что в это дело может быть вовлечен еще один крупный украинский бизнесмен – Дмитрий Фирташ, чья Group DF участвовала в частичном финансировании покупки "Укртелекома" при его приватизации и которой Raga должна была около $300 млн. Издание добавляло: хотя Д.Горбуненко приобрел Raga в 2013 году, переговоры о покупке Р.Ахметовым "Укртелекома" начались еще в 2012 году "по запросу" тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. По данным агентства "Интерфакс-Украина", экс-глава правления обанкротившегося и национализированного Родовид-банка Д.Горбуненко в последнее время близок к Д.Фирташу, в частности, он присутствовал на заседании австрийского суда по экстрадиции Д.Фирташа в США в 2017 году.

Ранее Фонд госимущества Украины (ФГИ) в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" ООО "ЕСУ" за 10 млрд 575,1 млн грн (на тот момент - около $1,3 млрд). Однако в 2017 году ФГИ обвинил "ЕСУ" в невыполнении инвестобязательств, состоявших во вложении $450 млн инвестиций и передаче государству спецсети связи, и к середине декабря добился в судах двух инстанций решения о возврате 92,79% акций в госсобственность. Владелец "Укртелекома" заявил о намерении подать кассацию.

Параллельно с "ЕСУ" судятся государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в 2013 году приобрели его облигации более чем на 4,2 млрд грн и теперь требуют их погашения и выплаты по ним процентов.Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, ООО "ЕСУ" за девять месяцев 2017 года сократило чистый убыток в 8,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 0,13 млрд грн, однако накопленный непокрытый убыток к концу сентября достиг 6,89 млрд грн, выручка отсутствовала. Основным активом предприятия являются долгосрочные финансовые инвестиции – акции "Укртелекома", стоимость которых в балансе оценена в 10,8 млрд грн, согласно договору купли-продажи от 2011 года.

Обязательства "ЕСУ" по облигациям, которые должны были быть погашены в марте-2017, на конец сентября прошлого года составляли 6,42 млрд грн (из них основная сумма - 4,4 млрд грн), по возвратной финпомощи "Укртелекома" – 0,74 млрд грн, нерезидентов – 3,53 млрд грн."Укртелеком" за девять месяцев 2017 года нарастил чистую прибыль почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 0,64 млрд грн при сокращении чистого дохода на 2,7% – до 4 млрд 627,71 млрд грн.

