Тарифы на электроэнергию для населения в ближайшее время не повысятся

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в ближайшее время не планирует повышать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей, сообщил журналистам глава регулятора Дмитрий Вовк в Киеве в четверг.

"Хочу успокоить бытовых потребителей. Сейчас не рассматривается решение о поднятии тарифов", - сказал он.

Как сообщалось, на сегодня на рынке электроэнергии существует кросс-субсидирование между бытовыми и небытовыми потребителями.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.