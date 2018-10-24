Тимошенко: мы не дадим власти Порошенко разрушить отрасль автоперевозок

"Батькивщина" не позволит властям принять законопроект, который разрушит официальный рынок автоперевозок из-за введения чрезмерных лицензионных условий и окончательно скроет его в тени. Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила на круглом столе автотранспортных ассоциаций "Легальное такси в правовом государстве", передает пресс-служба "Батькивщины".

Лидер партии подписала вместе с таксистами открытое письмо к президенту, премьер-министру, председателям парламентских фракций с требованием немедленно решить проблемы отрасли и предупреждением о всеукраинской забастовке.

Председатель фракции пообещала лидерам профильных ассоциаций, что обратится к руководителям фракций Верховной рады с просьбой не поддерживать правительственный законопроект, который позволяет при нарушении чрезмерных лицензионных требований изымать автомобили и у легальных, и у нелегальных перевозчиков.

Только при условии создания нормальных условий работы таксисты могут за счет умеренных налогов ежегодно пополнять бюджет как минимум на 3,5 млрд грн, отметила Тимошенко.

"Если люди хотят работать легально, то государство обязано сделать все, чтобы легальная работа была возможной. Ведь если она становится невозможной, 60% экономики так и будет - в тени. Кроме этого, нельзя нарушать конкурентность на рынке: когда одни работают легально, а другие - нет, рынок разрушается полностью. И тогда невозможно выстроить конкурентную среду", - убеждена лидер "Батькивщины".

По ее мнению, власть намерена "разрушить отрасль, где работает 200 тыс. водителей, услуги которых предоставляются 2 млн украинцев ежегодно". Ее предложение: вместе с "Батькивщиной" и профильными ассоциациями создать рабочую группу, и срочно разработать законопроект, альтернативный правительственному, принятие которого может существенно увеличить доходы в бюджет уже следующего года.

"Я готова стать партнером в вашей работе. Мы приложим все усилия, чтобы этот комплексный законопроект стал реальностью", - отметила Тимошенко.

Лидер партии также уточнила, что надо думать не только о легализации отрасли, снижении налогов, но и о пополнении парков такси современными авто, что станет возможным лишь в случае уменьшения налогового давления по меньшей мере вдвое и внедрение долгосрочных кредитов по низким ставкам.

Кроме этого, политик заверила: если принятие нового закона заблокирует большинство Петра Порошенко в парламенте, то новая власть после президентских выборов создаст им все условия для нормальной работы.

Также Тимошенко напомнила, что всеукраинские ассоциации, создание которых предусматривает Новая конституция, позволят самим предпринимателям подавать и ветировать законопроекты и правительственные решения. По материалам РБК-Україна