Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Со слов президента США, это может произойти, если ВТО не станет лучше относиться к США

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил, что США может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

Со слов Трампа, это может произойти, если организация не станет лучше относиться к США.

"Если организация не изменится, я выйду из ВТО", - заявил Дональд Трамп.

Еще будучи кандидатом на пост президента США, Трамп грозил выйти из ВТО, если его планы по защите тарифами производства внутри страны будут встречены сопротивлением.

Также в интервью президент США поделился планами о возможном введение пошлин на импорт китайских товаров стоимостью в 200 млрд долларов. Об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп считает, что Twitter, Facebook и Google "пытаются заставить людей замолчать". Он отметил, что компании пытаются заставить замолчать большую часть США. По материалам РБК-Україна.