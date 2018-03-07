Транзит газа в ЕС через Украину в начале марта-2018 возрос на 30% к марту-2017

Транзит российского природного газа через территорию Украины в начале марта 2018 года вырос на 30% по сравнению с началом марта прошлого года, сообщил "Укртрансгаз" в среду.

"Несмотря на провокации "Газпрома", мы надежно обеспечиваем транзит газа в страны ЕС, который вырос аж на 30% по сравнению с началом марта в прошлом году", – написала компания на своей странице в Facebook в среду.

Согласно данным "Укртрансгаза", несмотря на нарушение "Газпромом" контрактных обязательств по обеспечению минимального давления в 60 кгс/кв. см на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС), транзит был полностью обеспечен.

При этом, в частности, 1 марта "Газпром" подал на вход украинской ГТС 262,3 млн куб. м, а в ЕС и Молдову было доставлено 264,5 млн куб. м, 2 марта – соответственно 268,4 млн куб. м и 267,6 млн куб. м и 3 марта – 253 млн куб. м и 255,7 млн куб. м.

Давление в эти дни на входе составляло 51, 52 и 54 кгс/кв. см соответственно при минимальном контрактном уровне в 60 кгс/кв. см.

Как сообщалось, Украина в январе-феврале 2018 года сократила транзит природного газа через свою ГТС на 27,3% (на 4,51 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 12,03 млрд куб. м.

В том числе транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 11,33 млрд куб. м (-28,3% к январю-февралю-2017), в Молдову – 0,71 млрд куб. м (-5,5%).

По итогам февраля-2018 транзит газа сократился на 21,7% (на 1,65 млрд куб. м) – до 5,98 млрд куб. м, в том числе в Европу – 5,64 млрд куб. м (-22,7% к февралю-2017).

Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,26 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93,46 млрд куб. м, в т. ч. в Европу он составил 90,75 млрд куб. м, в Молдову – 2,71 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.